Гол Телегина вошёл в топ-3 лучших шайб третьего игрового дня ЧМ-2019

12 мая, в третий игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, прошли шесть матчей. В Братиславе встретились сборные России и Австрии, Италии и Швеции, Латвии и Швейцарии, а в Кошице померились силами сборные США и Франции, Германии и Дании, Великобритании и Канады. Вашему вниманию предлагаются три лучших гола третьего игрового дня ЧМ.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Второе место получил гол нападающего сборной России Ивана Телегина, который он забил в матче с Австрией (5:0).

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Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице до 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Телегин: моя задача в сборной не изменилась, вы её сами знаете