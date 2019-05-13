Форвард «Спартака» Ганзл не сыграет за сборную Чехии на ЧМ-2019

Нападающий Робин Ганзл покинул расположение сборной Чехии по хоккею. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Зденек Янда, ссылаясь на ассистента главного тренера сборной Роберта Райхела.



В сезоне-2018/19 30-летний хоккеист отыграл за «Спартак» 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 29 (11+18) очков. Кроме того чех заработал показатель полезности «-7» и 12 штрафных минут. В плей-офф Ганзл отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в шести играх.



Сегодня, 13 мая, сборная Чехии проведёт матч группового этапа чемпионата мира с командой России. Игра начнётся в 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Обе сборные пока обходятся без очковых потерь, одержав по две победы в двух матчах.

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