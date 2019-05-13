Чистов: как Ягр, до 44 лет играть не буду, но ещё на пару сезонов меня хватит

36-летний нападающий Станислав Чистов, проведший сезон-2018/19 в составе «Лады», оценил уровень ВХЛ и рассказал о своём будущем.



«Лично для меня в плане той же статистики всё сложилось неплохо. Но, к сожалению, команда не выполнила поставленной перед ней задачи — мы вылетели в первом раунде плей-офф. После сезона в ВХЛ чувствую себя хорошо. Думаю, пару лет ещё поиграю.



Продолжу ли играть в «Ладе»? Этот вопрос в стадии обсуждения. Долгосрочных контрактов в моём возрасте уже не предложат, поэтому идут переговоры по ближайшему сезону. Вряд ли появятся варианты в КХЛ, лига омолаживается. При выборе состава всё больше делают ставку на молодых игроков. Хотя мне трудно ответить на этот вопрос, так как я провёл сезон в ВХЛ. Как Ягр, до 44 лет играть не буду, но, повторюсь, на пару сезонов меня ещё хватит», — приводит слова Чистова «Реальное время».



В сезоне-2018/19 Чистов принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и набрал 39 (11+28) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету опытного хоккеиста одна заброшенная шайба в трёх играх.

Чистов: Булис и Кузнецов — лучшие партнёры по звену, вместе играли в «Тракторе»