Cборная России назвала состав на матч чемпионата мира с Чехией

Сегодня, 13 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Чехии. Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:

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Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.

Андрей Василевский снова занял место в воротах, Александр Барабанов заменил во втором звене Кирилла Капризова, который заявлен 13-м форвардом.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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