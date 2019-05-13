Россия — Чехия: Сергей Андронов открыл счёт в матче чемпионата мира

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею встречаются сборные России и Австрии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Подопечные Ильи Воробьёва открыли счёт в первом периоде стараниями Сергея Андронова. Нападающий российской команды отметился точным броском в касание после передачи Динара Хафизуллина.

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).