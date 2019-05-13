Марун: Тарасенко очень помогает «Сент-Луису», его пушка ещё выстрелит

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун поделился мнением об игре нападающего Владимира Тарасенко. Форварду задали вопрос о нестабильности россиянина.



«Я нисколько не сомневаюсь в лидерских качествах Владди. Он нам очень помогает, и если вы посмотрите на пять голов Тарасенко в этом плей-офф, то сами поймете, каким является его вклад в общее дело. Да, такое бывает, когда лидеры иногда уходят в тень. Но это часть игры, и не значит, что они становятся хуже. Такое произошло в первом матче серии, но думаю, у них хорошая тройка. Они ценны для нашей команды, приносят много пользы. И мы не беспокоимся об их игре. Эти пушки обязательно еще выстрелят», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.