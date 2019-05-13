И. Воробьёв: в сборной России нет деления на первое и четвёртое звенья

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после матча с Чехией (3:0) поделился мнением о состоянии заболевшего Алексея Жамнова.



«Жамнов пишет эсэмэски, но пока ещё не хочет никого заразить. Поэтому мы его пока не видим.



Будут ли эксперименты в матче с Италией? Посмотрим. Давайте эту игру разберём, а уже потом будем думать о матче с Италией.



Звено Андронова забивает больше остальных? Мы не на личности ориентируемся, а на командный результат. У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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