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И. Воробьёв: в сборной России нет деления на первое и четвёртое звенья

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: в сборной России нет деления на первое и четвёртое звенья
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после матча с Чехией (3:0) поделился мнением о состоянии заболевшего Алексея Жамнова.

«Жамнов пишет эсэмэски, но пока ещё не хочет никого заразить. Поэтому мы его пока не видим.

Будут ли эксперименты в матче с Италией? Посмотрим. Давайте эту игру разберём, а уже потом будем думать о матче с Италией.

Звено Андронова забивает больше остальных? Мы не на личности ориентируемся, а на командный результат. У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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