И. Воробьёв: в сборной России нет деления на первое и четвёртое звенья

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после матча с Чехией (3:0) поделился мнением о состоянии заболевшего Алексея Жамнова.
«Жамнов пишет эсэмэски, но пока ещё не хочет никого заразить. Поэтому мы его пока не видим.
Будут ли эксперименты в матче с Италией? Посмотрим. Давайте эту игру разберём, а уже потом будем думать о матче с Италией.
Звено Андронова забивает больше остальных? Мы не на личности ориентируемся, а на командный результат. У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте
Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.