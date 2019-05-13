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Ржига: закроешь Овечкина — откроются Ковальчук, Малкин

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ржига: закроешь Овечкина — откроются Ковальчук, Малкин
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча со сборной России (0:3) поделился мнением об игре против лидеров россиян.

«Пытались ли закрыть Овечкина? Закроешь Овечкина — откроется Ковальчук. Закроешь Ковальчука — откроется Малкин. Это невозможно, надо играть хорошо как команда, всей пятёркой в обороне. Что можно сказать про сборную России? Отмечу тактику, которую они применили. Мы не видели, чтобы они играли так дисциплинированно, как против нас.

У нас не было эйфории после двух побед, мы просто слишком проявили уважение. Шведы очень сильны, но с ними мы играли по-другому. Увидим, кто сильнее — Россия или Швеция, кто на каком месте будет. Команда может выглядеть сильнее, но всё решится на льду. Наша команда выглядит очень сильно», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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