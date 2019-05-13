Ржига: закроешь Овечкина — откроются Ковальчук, Малкин

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча со сборной России (0:3) поделился мнением об игре против лидеров россиян.



«Пытались ли закрыть Овечкина? Закроешь Овечкина — откроется Ковальчук. Закроешь Ковальчука — откроется Малкин. Это невозможно, надо играть хорошо как команда, всей пятёркой в обороне. Что можно сказать про сборную России? Отмечу тактику, которую они применили. Мы не видели, чтобы они играли так дисциплинированно, как против нас.



У нас не было эйфории после двух побед, мы просто слишком проявили уважение. Шведы очень сильны, но с ними мы играли по-другому. Увидим, кто сильнее — Россия или Швеция, кто на каком месте будет. Команда может выглядеть сильнее, но всё решится на льду. Наша команда выглядит очень сильно», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.