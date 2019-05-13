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Кубалик: чехи были немного безумными в матче с Россией – катались, прессинговали

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кубалик: чехи были немного безумными в матче с Россией – катались, прессинговали
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик подвёл итоги матча с Россией на ЧМ-2019 (0:3).

«Мы начали не так, как хотели, проявили излишнее уважение. Потом мы стали играть лучше, но этого было недостаточно. Нам надо было играть иначе. Во втором периоде Россия доминировала? Да, но мы сами позволили им так играть. Мы были немного сумасшедшими, катались вокруг, прессинговали. Соперник играл умно, защитники пасовали друг другу, затем создали несколько хороших моментов. Нам надо играть правильно, сегодня этого не было.

Кто лучше – Василевский или Бартошак? Барт провёл великолепный матч, несколько раз нас спас. Оба вратаря играли хорошо, но он сегодня был нашим лучшим игроком.

Оба матча были тяжёлыми, и с Россией, и со Швецией. Сегодня мы не играли правильно, все слишком сильно старались. Против Швеции мы сыграли здорово, сегодня матч был немного тяжелее.

Конечно, можно остановить Кучерова и Гусева, но сегодня у нас не получилось это сделать», — передаёт слова Кубалика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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