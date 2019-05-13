Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски усилит сборную США на чемпионате мира 2019 года по хоккею, информирует официальный сайт «мундиров». Ранее североамериканскими СМИ сообщалось, что Веренски отказался от приглашения в национальную команду.



В сезоне-2018/19 21-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 11 шайб и отдал 33 результативные передачи при показателе полезности «-12». В плей-офф американский хоккеист отыграл 10 матчей и набрал 6 (1+5) очков.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).