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Сборная Швеции забила Норвегии девять голов в матче ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Швеции забила Норвегии девять голов в матче ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Норвегии потерпела разгром от Швеции в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею, матч закончился со счётом 1:9.

В первом периоде скандинавская команда забросила три шайбы усилиями Александра Веннберга, Патрика Хёрнквиста и Вильяма Нюландера. В следующие 20 минут подопечные Рикарда Грёнборга забили ещё пять голов, авторами которых стали Адриан Кемпе, Оливер Экман-Ларссон, Марио Кемпе, Луи Эрикссон и оформивший дубль Веннберг. В третьем периоде норвежцы «размочили» счёт благодаря точному броску Матиаса Треттенеса, окончательный счёт установил Оскар Линдблом.

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Норвегия
1 : 9
0:3, 0:5, 1:1
Швеция
0:1 – Веннберг (Нюландер) – 00:39 (5x5), 0:2 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Нюландер) – 06:40 (5x5), 0:3 – Нюландер (Веннберг) – 18:22 (5x5), 0:4 – Кемпе (Ландер) – 22:05 (5x5), 0:5 – Экман-Ларссон (Ларссон, Веннберг) – 25:54 (5x5), 0:6 – Кемпе (Ландер, Густафссон) – 26:40 (5x5), 0:7 – Веннберг (Нюландер) – 29:38 (5x5), 0:8 – Эрикссон (Линдхольм, Петтерссон) – 38:40 (5x4), 1:8 – Треттенес (Валькве Ольсен) – 51:14 (5x5), 1:9 – Линдблом (Нюландер, Ландер) – 57:29 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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