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Канада вырвала победу у Словакии за 1,8 секунды до овертайма на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Канада вырвала победу у Словакии за 1,8 секунды до овертайма на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.

Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У Словакии точными бросками отметились Матуш Сукель и Адам Лишка, в составе канадцев голы на свой счёт записали Энтони Манта и Ши Теодор. В следующие 20 минут ситуация повторилась: словацкие игроки забили дважды усилиями Лишки и Ладислава Надя, но канадцы быстро восстановили равновесие благодаря голам Джонатана Маршессо и Энтони Чирелли. На 37-й минуте Трой Стетчер вывел Канаду вперёд. В середине третьего периода Матуш Сукель сделал счёт 5:5. За 1,8 секунды до финальной сирены Марк Стоун принёс «кленовым листьям» победу.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Словакия
5 : 6
2:2, 2:3, 1:1
Канада
1:0 – Сукель (Студенич, Надь) – 07:14 (5x5), 2:0 – Лишка (Ярош, Лунтер) – 08:18 (5x5), 2:1 – Манта (Туррис, Макканн) – 16:20 (5x5), 2:2 – Теодор (Манта, Сиверсон) – 18:10 (5x4), 3:2 – Надь (Маринчин, Лантоши) – 21:49 (5x4), 4:2 – Лишка (Буц, Лунтер) – 25:09 (5x5), 4:3 – Маршессо (Шабо) – 27:01 (5x4), 4:4 – Чирелли (Райнхарт, Теодор) – 28:43 (5x5), 4:5 – Стечер (Туррис, Сиверсон) – 36:40 (5x5), 5:5 – Сукель (Маринчин) – 51:45 (5x5), 5:6 – Стоун (Шабо) – 59:59 (5x4)
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