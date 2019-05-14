Лучший снайпер плей-офф Кутюр оформил дубль за 119 секунд

Во втором матче финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз». После второго периода «блюзмены» впереди – 3:2. В составе «акул» дубль оформил лучший снайпер плей-офф Логан Кутюр. На 25-й минуте он отличился в меньшинстве, а через 119 секунд в равных составах с передачи Тимо Майера.
Посмотреть видео голов можно на официальном сайте лиги.
Кутюр достиг отметки в 100 очков в плей-офф – 47 голов и 53 результативные передачи в 112 матчах. Логан возглавляет снайперскую и бомбардирскую гонки в плеф-офф, на его счету 19 (13+6) баллов.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.
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