Василевский установил рекорд сборной России по шат-аутам на чемпионатах мира

Вчера, 13 мая, сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий подряд матч на турнире. Голкипер россиян Андрей Василевский оформил свой первый сухарь на турнире, отразив 23 броска.

Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами он записал на свой счёт пятый шат-аут, на это достижение у него ушло 13 игр. Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский с четырьмя встречами на ноль в 26 матчах чемпионатов мира.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).