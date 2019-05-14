Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Василевский установил рекорд сборной России по шат-аутам на чемпионатах мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Василевский установил рекорд сборной России по шат-аутам на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вчера, 13 мая, сборная России одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий подряд матч на турнире. Голкипер россиян Андрей Василевский оформил свой первый сухарь на турнире, отразив 23 броска.

Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами он записал на свой счёт пятый шат-аут, на это достижение у него ушло 13 игр. Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский с четырьмя встречами на ноль в 26 матчах чемпионатов мира.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Рейтинг вратарей ЧМ-2019. У шведов есть Лундквист, а у России — Василевский
Тот случай, когда самая неопытная бригада голкиперов на турнире…у сборной США.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент