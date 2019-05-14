Антипов — о Панарине: искусственное нагнетание вопроса совершенно ни к чему

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов прокомментировал игру национальной сборной и рассказал видение ситуации вокруг Артемия Панарина.
«Понятно, что матчи против Норвегии и Австрии и против Чехии – игры разного калибра. Но и сейчас можно с уверенностью говорить – сборная набирает обороты, приобретает уверенность. Без таких качеств на крупных турнирах не обойтись. Настрой соперников? На Россию все выходят с двойной-тройной энергией. Тем более видя перед собой лучших российских игроков в мире на данный момент. С Чехией получился интересный матч, моменты были у обеих сборных. А в атаке наша команда показала красивые комбинации. И результат закономерен.
Ситуация с Панариным? Штаб сборной давно дал всю информацию: со всеми российскими игроками на протяжении сезона руководители ФХР были на связи. Конечно, сейчас после вылета из плей-офф «Коламбуса» можно говорить всё что угодно. Но картина совершенно понятная и нормальная, нежели кому-то видится у компьютеров и телевизора. В сборной сейчас полный комплект форвардов. Видно, что никто не выпадает и каждый чётко играет свою роль ради общего успеха. Поэтому что-то менять – ломать игровую систему. Так что искусственное нагнетание этого вопроса совершенно ни к чему», — сказал Антипов «Чемпионату».
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