Василевский – тащит, Кучеров и Гусев – творят! Оценки сборной России

Сборная России продолжает уверенное выступление на чемпионате мира в Словакии. На этот раз повержены сильные чехи со счётом 3:0, заброшенными шайбами отличились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев. На ноль отыграл Андрей Василевский. Выставляем оценки всем сочетаниям нашей команды.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.

Вратарь

Андрей Василевский – 9,5

Наш голкипер провёл блестящий матч, отразив все 23 броска чехов. Василевский сделал несколько очень важных сейвов в конце второго и начале третьего периодов, когда чехи активизировались и могли сократить разницу в счёте. Но Андрей был очень надёжен, а ещё пару раз ему на помощь пришла перекладина. Чехи могут сколько угодно сетовать на невезение, но главный творец их голевого бессилия – это всё-таки наш голкипер.

Фото: fhr.ru

Защитники (в скобках указано игровое время)

Михаил Сергачёв (15.50) – Никита Нестеров (20.02) – 8,5

Очередной качественный матч в исполнении нашей первой пары обороны. Сергачёв в этот раз был не так активен в атаке и только один раз бросил по воротам, зато привычно хорошо видел площадку и находил партнёров, несколько раз с его передач могли забить Кучеров и Овечкин. Правда, Михаил едва не совершил результативную ошибку в конце второго периода, но своего партнёра по клубу и сборной подстраховал Василевский. Кроме того, на счету Михаила два блокированных броска.

Довольно яркий матч провёл Нестеров. Лидер сборной России по игровому времени к безошибочной игре в обороне добавил три броска по воротам Бартошака, а также косвенно поучаствовал в голе Сергея Андронова.

Дмитрий Орлов (20.01) – Никита Зайцев (19.39) – 9,5

И снова не к чему придраться, оценивая эту пару российской защиты. Видимо, зря мы называли оборону слабым местом сборной. Дмитрий Орлов как всегда продемонстрировал огромный объём катания, покрывал движением почти всю площадку, при этом не забывая грамотно играть у своих ворот. В этот раз активность Орлова не привела к голу, но смотрелся Дмитрий здорово. Хоккеист «Вашингтона» вместе с Никитой Нестеровым стал самым играющим хоккеистом россиян в этой встрече.

Классный матч провёл Никита Зайцев. Игрок «Торонто» мастерски работал в своей зоне, совершил 11 перехватов (больше всех в команде), а особенно запомнился момент в конце третьего периода, когда Зайцев прервал опаснейшую передачу на пятачок. Старательность Никиты была вознаграждена шайбой в пустые ворота: Зайцев собственноручно обесшайбил чешского форварда и вторым касанием с приличного расстояния попал точно в цель. Ещё Никита отпахал более четырёх минут в меньшинстве и стал лидером российской сборной по проценту точных передач (94,1%).

Фото: fhr.ru

Динар Хафизуллин (7.36) – Владислав Гавриков (17.28) – Никита Задоров (11.00) – 8,5

Динар Хафизуллин провёл меньше всех времени на площадке среди защитников, но одним только своим чудо-пасом на Андронова хоккеист СКА оправдал своё появление на льду. Ещё на его счету один бросок в створ, да и вообще Динар всегда классно помогает в атаке нашему четвёртому звену.

Гаврикова вообще не было заметно, но это тот случай, когда для защитника это комплимент. Да, всего один выстрел по чужим воротам, зато грамотная игра по позиции, 5 перехватов, 3 блокированных броска и другая не бросающаяся в глаза, но очень важная работа.

Сосредоточился на игре в обороне и Задоров, обошедшийся в этот раз совсем без бросков. Получилось неплохо – по крайней мере ошибок Никита не допускал и уже второй матч подряд обошёлся без удалений, зато провёл два силовых приёма.

Нападающие

Михаил Григоренко (14.16) – Евгений Малкин (14.32) – Евгений Дадонов (13.42) – 7,0

Забить номинально первому звену в этот раз не удалось, но и из игры ребята точно не выпадали. Очень активен был Малкин, нанёсший 4 броска в створ и проделавший большой объём работы по отбору шайбы в чужой зоне. Не раз он подбирал шайбу в своей зоне и тащил её в чужие владения, продавливал оборону, выполнил три обостряющие передачи (лидер сборной по этому показателю, вместе с Гусевым), но в завершающей стадии не везло либо ему самому, либо партнёрам. Ещё запомнился момент, когда он заблокировал бросок Фролика в самом начале игры. Далеко не факт, что Василевскому удалось бы отразить этот выстрел, так что Малкин спас нашу команду от серьёзных неприятностей.

Дадонов и Григоренко были не так продуктивны, у нападающего «Флориды» было непривычно мало моментов для броска (свои две возможности Дадонов не использовал), а Григоренко уже традиционно ушёл в тень. Зато Михаил отпахал в меньшинстве (4.19, больше всех в команде), и на данном этапе таким распределением ролей в этом звене Илья Воробьёв может быть доволен.

Александр Овечкин (15.20) – Евгений Кузнецов (15.19) – Александр Барабанов (18.03) – 8,0

Лучший матч в исполнении звена Кузнецова на турнире, и немалая заслуга в этом принадлежит Барабанову. Александр показывает отличный хоккей, смело и результативно идёт в обводку (60% удачных обыгрышей в матче), организовывает моменты для партнёров, сам угрожает воротам. Видимо, именно благодаря активности Барабанова оживился и Овечкин, который в матче с чехами имел кучу возможностей отличиться. Ови нанёс три броска в створ, но пока у Александра не идёт. Интереснее выглядел и Кузнецов, выигравший у чехов 85,7% вбрасываний, но, увы, Евгений по-прежнему обходится без обостряющих передач, что странно для центрфорварда его уровня. Пока нашему второму ударному звену не хватает голов, но ребята стараются, и заброшенные шайбы обязательно должны прийти.

Фото: fhr.ru

Никита Гусев (11.40) – Артём Анисимов (14.25) – Никита Кучеров (13.45) – 9,0

Наше главное игровое сочетание, показывающее просто шикарное взаимодействие. Кучеров и Гусев понимают друг друга с полуслова, и вчера мы имели возможность убедиться в этом. Жаль, что из трёх красивейших моментов голом завершился только один, но ничего – чехам хватило и этого. Вообще, когда два Никиты оказывались на льду, у соперника просто кружилась голова, хотя после матча Дмитрий Яшкин и сделал вид, что у чехов всё было под контролем. Однако на пару Гусев с Кучеровым создали целых восемь голевых моментов.

Начертили! Тысячи чехов замолчали, когда Гусев забил этот гол Связка Кучеров — Гусев вытворяет невообразимые вещи на чемпионате мира.

С Гусевым и Кучеровым понятно, от этого сочетания мы ждём ещё немало голов, но интересна роль в этом звене Артёма Анисимова. Это не классический центрфорвард, связывающий двух крайних, а своеобразный громоотвод для двух талантов. Анисимов пытается отвлечь внимание на себя, расчищая пространство для Кучерова и Гусева. При этом Артём всё же умудрился трижды бросить по воротам Бартошака, а также привычно здорово отработал в меньшинстве.

Илья Ковальчук (13.57) – Сергей Андронов (13.16) – Иван Телегин (11.59) – 8,0

Наше сдерживающее звено великолепно справилось со своими функциями, задушив чехов активностью в самом начале игры. Более того, именно этим ребятам и удалось открыть счёт усилиями Сергея Андронова. Вообще, у нашей четвёртой линии порой получалось атаковать не хуже, чем у главных ударных сил, и тот же Илья Ковальчук выглядел в этом сочетании довольно органично (3 голевых момента). Он также выходил в большинстве, несколько раз появлялся на площадке с Малкиным, но все четыре броска Ильи пришлись мимо створа. Как всегда хороши были Андронов и Телегин при игре в меньшинстве, хотя и сами заработали на двоих шесть минут штрафа. Но к судейству после матча у российской стороны остались справедливые вопросы.

Фото: fhr.ru

Кирилл Капризов (1.09) – без оценки

Кирилл оказался перед этим матчем в положении 13-го форварда, и пока с этим ничего не поделаешь. После такой игры с чехами кого-то подвинуть Капризову не представляется возможным. Форвард ЦСКА вышел на лёд единственный раз в спецбригаде большинства во втором периоде, но ничем запомниться не сумел.