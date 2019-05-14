Сборная России занималась в зале перед игрой с Италией на ЧМ-2019

Сборная России провела занятие в зале перед игрой с Италией на чемпионате мира 2019 года, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. На льду хоккеисты сегодня не работали. Завтра, 15 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут четвёртый матч на мировом первенстве. Начало встречи — в 21:15 мск.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

После трёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).