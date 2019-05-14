Савилов — о легионерах в «Динамо» Мн: по россиянам будет отдельное решение

Председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал итоги заседания исполкома НОК, в повестке дня которого значилась хоккейная тема и в частности стратегия развития минского «Динамо».

«В хоккейной части рассматривалось два вопроса — стратегический и тактический. В первом случае ничего революционного не произошло — состоялась своеобразная сверка часов, подтвердившая концепцию, что управление хоккеем должно вестись совместно и согласованно. Игорь Анатольевич Шуневич подтвердил, что в статусе минского «Динамо» ничего не меняется: клуб остаётся в лоне государства, формат собственников при этом не столь важен. И мы продолжаем выстраивать синергию федерации хоккея и клуба, что фактически происходило весь завершившийся сезон.

Наш представитель в КХЛ остаётся в лиге, а информация о том, что команду возглавит Александр Андриевский, так понимаю, уже появилась в медиапространстве. Рассматривался ряд кандидатур, но из свободных от контрактных обязательств и из имеющих уже немалый опыт работы в КХЛ Александр Леонидович подходил лучше всех. К тому же он имеет не просто опыт, а опыт успешного сотрудничества именно с андердогами, к которым, будем честными, минское «Динамо» на данный момент также относится.

Сейчас совместными усилиями будем комплектовать команду с прицелом на её выход в плей-офф следующего сезона КХЛ. По легионерам была предложена и одобрена схема «6+1». Квота не распространяется на россиян, по которым решение будет приниматься отдельно», — цитирует Савилова официальный сайт клуба.

Гендиректор «Динамо» Мн: Андриевский хорошо знает специфику белорусского хоккея