Кожевников: со Знарком «Спартак» вмешается в спор СКА и ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Олега Знарка главным тренером «Спартака».



«Это здорово, что специалист такого уровня пришёл в мою родную команду. Я просто убеждён, что в Западной конференции появится ещё один клуб, который будет играть стабильно, интересно и вмешается в спор двух „армейских“ команд. К Олегу пойдут хорошие игроки, зная о том, что он умеет создавать хорошую атмосферу, умеет делать так, чтобы игроки прогрессировали. В каких бы командах они ни работал, у него всегда команды — играющие. Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» пробился в финал конференции, хотя прекрасно понимаю, что сделать такой рывок за год очень тяжело.



У Знарка не будет такого набора игроков, как в СКА? Он же специалист с громадным опытом. Поработал и со средними по подбору командами, как ХК МВД, и с лидерами нашего хоккея. Опыт — очень важная вещь для тренера. У Знарка опыта много. Он знает, как работать с разными хоккеистами, умеет раскрывать их сильные стороны. Это самое важное. Ему будет необходимо найти правильные сочетания, сделать так, чтобы игроки чувствовали себя комфортно. Это же не шахматы, где два человека играют. Во всех предыдущих командах у него это получалось. Он очень хороший организатор, умеет подбирать игроков в связки, в звенья, чтобы хоккеисты дополняли друг друга на льду. Вспомните, с какими игроками он работал в ХК МВД и в «Динамо». Много ли там было настоящих звёзд? Да не было почти», — цитирует Кожевникова официальный сайт «Спартака».

Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке» У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.