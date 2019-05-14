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Видеообзор матча Великобритания — Дания с девятью голами

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор матча Великобритания — Дания с девятью голами
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Дании одержала разгромную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 9:0.

Посмотреть видео можно в YouTube.

В первом периоде датчане забросили три шайбы усилиями Йеспера Йенсена, Матиаса Бау и Мортена Поульсена. В следующие 20 минут сборная Дании забила пять голов, авторами которых стали Филлип Бруггиссер, Ларс Эллер, Мортен Поульсен и Никлас Йенсен, оформивший дубль. В третьем периоде окончательный счёт установил Поульсен, оформив хет-трик.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная Дании забила Великобритании девять голов, у Поульсена — хет-трик
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