Видеообзор матча Великобритания — Дания с девятью голами

Сборная Дании одержала разгромную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 9:0.

Посмотреть видео можно в YouTube.



В первом периоде датчане забросили три шайбы усилиями Йеспера Йенсена, Матиаса Бау и Мортена Поульсена. В следующие 20 минут сборная Дании забила пять голов, авторами которых стали Филлип Бруггиссер, Ларс Эллер, Мортен Поульсен и Никлас Йенсен, оформивший дубль. В третьем периоде окончательный счёт установил Поульсен, оформив хет-трик.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).