Георгиев: Кравцов уже взрослый паренёк, проблем в «Рейнджерс» у него не будет

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Александр Георгиев оценил переход вратаря Игоря Шестёркина и нападающего Виталия Кравцова в «Рейнджерс».
«Общался ли с Кравцовым и Шестёркиным после того, как они подписали контракт? В тот момент у меня было очень плотное расписание — вовсю готовился со сборной к чемпионату мира. Поэтому в последнее время с ребятами не общался. Точнее, с Шестёркиным мы вообще ещё даже не познакомились. Ни разу в жизни не разговаривали.
Кравцов? С ним мы уже общались прошлым летом, после того как «Рейнджерс» выбрали его на драфте. Он приезжал в тренировочный лагерь нашей команды. Отличный парень.
Какие вопросы Кравцов задавал о клубе? В общем, он у меня немного спрашивал. Ему в клубе и так всё показали. Уже тогда у Виталия было желание со временем поехать играть за «Рейнджерс». Так что рад, что теперь Кравцов подписал контракт и скоро присоединится к нам.
Ну, Кравцов же уже взрослый паренёк. Думаю, проблем не будет. Особенно в Нью-Йорке. Тем более нам и в клубе очень сильно помогают. Могут квартиру найти, дать совет, где лучше снимать жильё. Подскажут всё, вплоть до того, как питаться — где и какие продукты купить», — приводят слова Георгиева «Известия».
- 16 мая 2019
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