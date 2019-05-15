Бриндамор — о третьем поражении подряд: по крайней мере дали бой «Бостону»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2, 0-3).
«За свою удачу нужно потрудиться. Знаете, перед матчем мы сказали друг другу, что как минимум покажем, из чего сделаны, потому что в двух предыдущих поединках этого не произошло. Сегодня мы по крайней мере дали им бой, чего не сумели ни разу сделать на выезде. В тех матчах им было легко. Сегодня — нет.
Мы начали игру в точности так, как хотели её начать. Это не сработало, но я горжусь тем, как мы провели этот матч. Разумеется, мы обязаны были вынести из первого периода хоть что-то. Сам факт, что мы не смогли этого сделать, был немного деморализующим. В перерыве мы всё равно чувствовали себя неплохо, но во втором, как вы видели, игра полностью перевернулась», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.
- 16 мая 2019
-
16:38
-
16:26
-
16:02
-
15:33
-
15:21
-
15:14
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:11
-
12:00
-
11:37
-
11:32
-
11:06
-
11:00
-
10:43
-
10:16
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:02
-
09:00
-
08:51