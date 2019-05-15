Бриндамор — о третьем поражении подряд: по крайней мере дали бой «Бостону»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2, 0-3).

«За свою удачу нужно потрудиться. Знаете, перед матчем мы сказали друг другу, что как минимум покажем, из чего сделаны, потому что в двух предыдущих поединках этого не произошло. Сегодня мы по крайней мере дали им бой, чего не сумели ни разу сделать на выезде. В тех матчах им было легко. Сегодня — нет.

Мы начали игру в точности так, как хотели её начать. Это не сработало, но я горжусь тем, как мы провели этот матч. Разумеется, мы обязаны были вынести из первого периода хоть что-то. Сам факт, что мы не смогли этого сделать, был немного деморализующим. В перерыве мы всё равно чувствовали себя неплохо, но во втором, как вы видели, игра полностью перевернулась», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.