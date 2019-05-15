Сколько шайб сборная России забросит сборной Италии в матче чемпионата мира?

Сегодня, 15 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Италии. Начало — в 21:15 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Сколько шайб сборная России забросит сборной Италии?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Ковальчук — о матче с Италией: настраиваемся, как обычно, нужно улучшать игру