Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019

Стали известны сочетания звеньев сборной России на раскатке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Сегодня, 15 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Италии. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вратари: Василевский, Георгиев;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Капризов сыграет с Италией. В матче с Чехией он был 13-м нападающим