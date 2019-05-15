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Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сочетания звеньев сборной России на раскатке перед игрой с Италией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стали известны сочетания звеньев сборной России на раскатке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Сегодня, 15 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Италии. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вратари: Василевский, Георгиев;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Капризов сыграет с Италией. В матче с Чехией он был 13-м нападающим
Овечкин забил, Кузнецов набрал 4 очка. Россия уничтожила Италию
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории.
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