Ковальчук — о матче с Италией: настраиваемся, как обычно, нужно улучшать игру

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от игры с командой Италии на чемпионате мира 2019 года.
«Настроение супер. Настраиваемся, как обычно. Нам есть над чем работать. Нужно улучшать свою игру. Может, какие-то новые сочетания сегодня будут. Будет возможность сыграть. Для любого нападающего и защитника важно забить, почувствовать уверенность. Впереди много гораздо более важных игр, но забить в игре – почему нет? Вратари здорово играют. С чехами мы хорошо сыграли в защите, но игру в обороне всё равно надо улучшать.
Видели, что канадцы обыграли словаков, было много голов. Не игру смотрели, а моменты видели. Но нам сейчас главное — сконцентрироваться на себе.
Телегин молодец, он — работяга. Парень трудится, тренируется, в отличной форме. Немногие могут просидеть, а потом выйти и сыграть хорошо смену», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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