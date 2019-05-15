Россия установит рекорд всех времён? Надо выиграть у Италии в 10 шайб

Будет ли самая крупная победа в истории сборной России?
0 голов и 20 пропущенных шайб после 184 бросков за три матча – это то, что нужно знать о нынешней сборной Италии. Есть высокая вероятность, что в матче с итальянцами российская команда может одержать самую крупную победу в истории. Пока это матчи с Великобританией (1994 год) – 12:3 и три матча по 10:1, в том числе один с Италией на ЧМ-2017. Учитывая мощь сборной России и откровенно слабую игру Италии в Братиславе, победа россиян с разницей в 10 и более шайб не станет какой-то фантастикой.
Сборная России пока не так много забивает на турнире, и матч с итальянцами хорошая возможность для многих игроков почувствовать свою игру. Пока только девять игроков в составе нашей команды набрали больше одного очка, а у Капризова, Овечкина, Барабанова и вовсе нет баллов за результативность.
Накануне игры главный тренер сборной Италии Клейтон Беддоуз поделился воспоминаниями от работы с главным тренером сборной России Ильёй Воробьёвым. Беддоуз был помощником главного тренера «Франкфурта», за который Воробьёв выступал с 2007 по 2010 год, прежде чем завершить игровую карьеру.
«Все, кто его знает, уважали его за игру, которую он показывал. Он постоянно ложился под шайбу, делал всё для партнёров, я видел, как усердно он работал каждый день. Ему тяжело далось решение об окончании карьеры, особенно после второго подряд сотрясения мозга. Он здорово играл в меньшинстве. Чувствовалось, что он мечтал стать тренером, поскольку делал всё на льду, что попросишь. Матч с Латвией? В обороне мы сыграли гораздо лучше, мы пытаемся её улучшить. С Россией мы сыграем в том же ключе, что и последние три матча. Надо понимать, что каждый соперник у нас всё сильнее и сильнее», — цитирует Беддоуза ТАСС.
Овечкин и «конверт» в большинстве
На утренней раскатке наша команда уделила большое внимание отработке игры в неравных составах. Первая спецбригада (Сергачёв, Кучеров, Гусев, Дадонов, Малкин) наигрывала стандартные комбинации, превращая 1-3-1 в «конверт». Но самое интересное, что и вторая спецбригада россиян (Орлов, Овечкин, Ковальчук, Капризов, Кузнецов) в какой-то момент перешла на схему, которая очень хорошо работает на больших площадках. Овечкин сместился с левого фланга на правый и исполнял роль Патрика Херсли в СКА. Получалось пока не очень, но это неудивительно, потому что в НХЛ такой розыгрыш большинства не используют из-за меньшего размера площадки. Любопытно и то, что игру в формате «5 на 3» тренировала только спецбригада Малкина.
Из других моментов отметим, что первую тренировку с командой в Братиславе провёл старший тренер команды Алексей Жамнов, пропустивший начало чемпионата мира из-за болезни.
После окончания раскатки к журналистам вышел Илья Ковальчук.
— Со стороны игра кажется одной из самых проходных. Как настраиваетесь?
— Как обычно. Нам есть над чем работать. Нужно улучшать свою игру. Может, какие-то новые сочетания сегодня будут. Будет возможность сыграть.
— У тех игроков, у кого пока не получается, полезен этот матч?
— Для любого нападающего и защитника важно забить, почувствовать уверенность. Впереди много гораздо более важных игр, но забить в игре – почему нет?
— Два предыдущих матча из трёх сыграны на ноль. Сегодня тоже неплохо не пропустить?
— Посмотрим. Вратари здорово играют. С чехами мы хорошо сыграли в защите, но игру в обороне всё равно надо улучшать.
— Следите за параллельной группой, какие-то матчи видели?
— Видели, что канадцы обыграли словаков, было много голов. Не игру смотрели, а моменты. Но нам сейчас главное сконцентрироваться на себе.
— Телегина, забившего в первой смене, сравнивают с Лемье. Как вам Иван?
— Молодец, он работяга. Парень трудится, тренируется, в отличной форме. Немногие могут просидеть, а потом выйти и сыграть хорошо смену.
— В матче с Италией будет больше атакующих функций, нежели сдерживающих?
— У нас у всех звеньев и сдерживающие, и атакующие функции. Это вы что-то себе напридумывали. Мы будем играть в свою игру, активно идти и пытаться отобрать шайбу, как можно дольше проводить время в чужой зоне.
— Главный тренер итальянцев сказал, что он получает большое эстетическое удовольствие от вашей игры.
— Много людей на этой планете, у каждого своё мнение. Хорошо, что ему симпатична моя игра. Я буду стараться его не огорчить сегодня. Не разочаровать.
— Италия вам как страна нравится?
— Да. В футбол играют, в хоккей тоже неплохо, раз на чемпионат мира попали. Еда очень вкусная. Италия – хорошая страна.
Матч Россия – Италия начнётся в 21:15 мск. Онлайн-трансляция встречи будет доступна здесь.
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