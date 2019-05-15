Эллер больше не сыграет за сборную Дании на ЧМ-2019 по договору с федерацией

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер больше не сыграет на чемпионате мира 2019 года по хоккею, информирует датский журналист Джимми Боэгаард.

«Эллер имел тайный договор с Федерацией хоккея Дании, что проведёт на турнире всего три матча, хотя надежда на четвертьфинал всё ещё жива. Абсолютно беспрецедентный случай в истории датского хоккея», — написал Боэгаард.

На турнире Эллер забросил две шайбы и сделал три голевые передачи в трёх матчах, заработав показатель полезности +2",

В сезоне-2018/19 29-летний хоккеист принял участие в 81 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Датчанин забросил 13 шайб и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «–1». В семи играх плей-офф на счету Ларса 3 (1+2) очка и показатель полезности «–1». Ранее Эллер защищал цвета сборной Дании на четырёх чемпионатах мира (2008, 2010, 2012, 2016).