«Спартак» заключил двусторонние контракты с четырьмя хоккеистами ВХЛ
Четыре хоккеиста — Иван Крылов, Максим Баин, Евгений Соловьёв и Илья Коренев — продолжат карьеру в системе «Спартака», информирует официальный сайт ВХЛ со ссылкой на пресс-службу московского клуба. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны до 30 апреля 2020 года.
22-летний защитник Крылов в минувшем сезоне выступал в составе красноярского «Сокола» в ВХЛ. Он принял участие в 50 матчах, в которых набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности» «+2».
Нападающие Баин (шесть заброшенных шайб и две голевые передачи в 19 матчах), Соловьёв (четыре гола и шесть передач в 21 игре) и Коренев (10 голов и 11 передач в 60 матчах) играли в чемпионате ВХЛ за подмосковный «Химик», который является фарм-клубом «Спартака».
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