«Металлург» подтвердил переход экс-защитника «Нью-Джерси» Егора Яковлева

Магнитогорский «Металлург» заключил двухлетний контракт с российским защитником Егором Яковлевым, информирует официальный «твиттер» клуба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом переходе сообщал «Чемпионат».

В 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-6». Часть игр в составе «Нью-Джерси» он провёл на позиции нападающего.



Яковлев родился и начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске, после чего оказался в системе казанского «Ак Барса». До отъезда в НХЛ защитник выступал в КХЛ за «Ак Барс» (один матч), «Локомотив» и СКА.



27-летний Яковлев завоевал золотую медаль в составе сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.