«Металлург» подтвердил переход экс-защитника «Нью-Джерси» Егора Яковлева
Магнитогорский «Металлург» заключил двухлетний контракт с российским защитником Егором Яковлевым, информирует официальный «твиттер» клуба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом переходе сообщал «Чемпионат».
В 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-6». Часть игр в составе «Нью-Джерси» он провёл на позиции нападающего.
Яковлев родился и начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске, после чего оказался в системе казанского «Ак Барса». До отъезда в НХЛ защитник выступал в КХЛ за «Ак Барс» (один матч), «Локомотив» и СКА.
27-летний Яковлев завоевал золотую медаль в составе сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
Скоро в КХЛ откроется трансферное окно. Главные сделки уже известны
Кому достанется Яковлев, куда переходит Ландер и где продолжит карьеру Войнов.
- 16 мая 2019
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