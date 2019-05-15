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«Металлург» подтвердил переход экс-защитника «Нью-Джерси» Егора Яковлева

«Металлург» подтвердил переход экс-защитника «Нью-Джерси» Егора Яковлева
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» заключил двухлетний контракт с российским защитником Егором Яковлевым, информирует официальный «твиттер» клуба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом переходе сообщал «Чемпионат».

В 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-6». Часть игр в составе «Нью-Джерси» он провёл на позиции нападающего.

Яковлев родился и начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске, после чего оказался в системе казанского «Ак Барса». До отъезда в НХЛ защитник выступал в КХЛ за «Ак Барс» (один матч), «Локомотив» и СКА.

27-летний Яковлев завоевал золотую медаль в составе сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

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