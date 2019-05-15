Бывший президент футбольного «Саутгемптона» назначен главным тренером «Баффало»

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» объявил о назначении Ральфа Крюгера на пост главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт «клинков».
Крюгер тренировал «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2012/13. В 2014 году специалист был консультантом тренерского штаба сборной Канады, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Сочи. В 2016 году он работал главным тренером сборной Европы на Кубке мира в Торонто, где команда дошла до финала.
В феврале 2014 года Крюгер занял пост директора английского футбольного клуба «Саутгемптон», а впоследствии стал его президентом. 59-летний специалист покинул эту должность в апреле 2019 года.
На протяжении двух последних лет главным тренером «Сэйбрз» был Фил Хаусли. Под его руководством команде так и не удалось попасть в плей-офф.
- 16 мая 2019
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