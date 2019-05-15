Сборная России разгромила Италию на ЧМ-2019, забросив 10 шайб

Сборная России встречалась с Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 10:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



В первом периоде ворота итальянской сборной поразили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Во втором периоде Кузнецов оформил дубль, по одной шайбе забросили Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко. В третьей двадцатиминутке итальянского вратаря огорчили Никита Кучеров и Дадонов.



Сборная России одержала четвёртую победу в четырёх матчах, итальянцы потерпели четвёртое поражение подряд. 18 мая подопечные Воробьёва сыграют с Латвией.

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