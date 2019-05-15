Сборная России разгромила Италию на ЧМ-2019, забросив 10 шайб
Сборная России встречалась с Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 10:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
В первом периоде ворота итальянской сборной поразили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Во втором периоде Кузнецов оформил дубль, по одной шайбе забросили Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Михаил Григоренко. В третьей двадцатиминутке итальянского вратаря огорчили Никита Кучеров и Дадонов.
Сборная России одержала четвёртую победу в четырёх матчах, итальянцы потерпели четвёртое поражение подряд. 18 мая подопечные Воробьёва сыграют с Латвией.
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Команда Ильи Воробьёва на одном дыхании расправилась с главным аутсайдером группы.
ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 21:15 МСК
Россия
10 : 0
4:0, 4:0, 2:0
Италия
1:0 – Зайцев (Кучеров, Гусев) – 00:31 (5x5), 2:0 – Хафизуллин (Гусев, Кучеров) – 08:30 (5x5), 3:0 – Кузнецов (Барабанов) – 13:15 (5x5), 4:0 – Овечкин (Кузнецов) – 16:14 (5x5), 5:0 – Кузнецов (Овечкин, Орлов) – 20:18 (5x5), 6:0 – Ковальчук (Кузнецов) – 26:03 (5x5), 7:0 – Дадонов (Кучеров, Гусев) – 33:41 (5x4), 8:0 – Григоренко (Барабанов) – 36:25 (4x5), 9:0 – Кучеров (Хафизуллин, Зайцев) – 44:52 (5x5), 10:0 – Дадонов (Ковальчук) – 45:27 (5x5)
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