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Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России разгромила команду Италии со счётом 10:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею.

Это самая крупная победа в истории сборной России на всех турнирах (чемпионат мира, Олимпийские игры, Евротур). На чемпионате мира 1994 года команда обыграла Великобританию со счётом 12:3. Кроме того, сборная России трижды громила соперников со счётом 10:1, включая игру с Италией на ЧМ-2007.

Чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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