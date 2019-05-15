Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная России разгромила команду Италии со счётом 10:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею.



Это самая крупная победа в истории сборной России на всех турнирах (чемпионат мира, Олимпийские игры, Евротур). На чемпионате мира 1994 года команда обыграла Великобританию со счётом 12:3. Кроме того, сборная России трижды громила соперников со счётом 10:1, включая игру с Италией на ЧМ-2007.

Чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).