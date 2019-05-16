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Евгений Дадонов вышел на первое место в списке снайперов ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Евгений Дадонов вышел на первое место в списке снайперов ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России разгромила Италию со счётом 10:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.

Нападающий Евгений Дадонов отметился двумя результативными бросками и вышел на первое место в списке снайперов. На счету форварда «Флориды Пантерз» шесть голов — ранее он забросил по две шайбы в матчах с Норвегией (5:2) и Австрией (5:0). Дадонов обошёл финна Каапо Какко и шведа Патрика Хёрнквиста, у которых по пять голов.

Чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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