Овечкин – телохранитель сборной России! Спас партнёра, шайба шла в голову

Все отвернулись, а Ови даже не моргнул. Лучшее спасение чемпионата мира случилось на скамейке сборной России.

Сборная России проводила свой четвёртый матч на чемпионате мира в Братиславе, методично укатывая в лёд несчастных итальянцев. Если у кого и были какие-то опасения относительно исхода этой встречи, то они рассеялись уже на 31-й секунде, когда Никита Зайцев открыл счёт в матче. Понятно было, что единственная интрига в этом поединке – сколько забьёт российская команда до финальной сирены и ознаменует ли итоговый результат новый рекорд в истории нашей сборной.

Овечкин забил, Кузнецов набрал 4 очка. Россия уничтожила Италию Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории.

За командный результат мы не переживали, зато было за кого поболеть персонально. Прогулочный матч с Италией – отличный шанс почувствовать вкус к голам и очкам за сборную для Александра Овечкина. Наш главный русский бомбардир три матча провёл на холостых оборотах, и хоть все уверяли, что Овечкина это нисколько не тревожит, ситуация для Великого была странная.

Но вот матч с Италией, и на 17-й минуте первого периода Ови стреляет из своего офиса. Есть первый гол и первое набранное очко на турнире! В начале второго отрезка Александр отличным пасом выводит на гол Евгения Кузнецова, тот не подводит. Вернулся Овечкин, пошла горячая вода! Но это был вовсе не потолок для Александра.

Не так давно Александр Пашков поделился с «Чемпионатом» мнением, что Овечкин может всё. Доподлинно неизвестно, что имел в виду наш прославленный ветеран, но вряд ли он предполагал наличие у Александра талантов хоккейного вратаря. А они, оказывается, есть, да ещё какие!

Пашков: вряд ли личность калибра Задорова что-то решает, а Овечкин может всё

Овечкин готовился выйти на смену, встал на ноги, а потом взял и поймал шайбу, вылетевшую на скамейку запасных! При том, что все остальные отвернулись от внезапно вылетевшего со льда снаряда.

Александр не просто намертво зафиксировал шайбу, но ещё и спас от неприятностей Евгения Дадонова, который сидел точно по курсу движения снаряда. Шайба шла точно в голову. После своего «сейва» Ови показал характерный жест, которым некоторые голкиперы завершают амплитуду своего спасения. Чем вызвал смех даже у Ильи Воробьёва. Интересно, видел ли этот момент всегда серьёзный Никита Зайцев, и если видел, то смог ли и в этот раз сдержать улыбку?

Андрей Василевский, начиная примерно с середины первого периода, откровенно скучает, так может действительно, Овечкина стоит выпустить в ворота российской сборной. В матче с расклеившейся Италией картины он точно не испортит.