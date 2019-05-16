И. Воробьёв: видел, как Овечкин спас Дадонова, но делать его вратарём не стоит
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о матче группового этапа чемпионата мира с командой Италии (10:0).
«Звено Кузнецова? Молодцы, что забили. Наверное, это немножко поможет. Хотели посмотреть варианты, поэтому выпустили Кузнецова вместе с Гусевым и Кучеровым: как Овечкин играет с Анисимовым, а также эту тройку.
Видел эпизод с Овечкиным и Дадоновым. Стоит ли его вратарём попробовать? Нет, не надо.
Малкин не забил — ничего страшного. Забьёт самую решающую. Я же говорю: мы строим команду. Всё придёт.
Формат? Есть турнир, есть регламент, по которому мы идём. Не надо никого опускать и вести себя некрасиво», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Овечкин – телохранитель сборной России! Спас партнёра, шайба шла в голову
Все отвернулись, а Ови даже не моргнул. Лучшее спасение чемпионата мира случилось на скамейке сборной России.
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