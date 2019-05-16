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И. Воробьёв: видел, как Овечкин спас Дадонова, но делать его вратарём не стоит

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: видел, как Овечкин спас Дадонова, но делать его вратарём не стоит
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о матче группового этапа чемпионата мира с командой Италии (10:0).

«Звено Кузнецова? Молодцы, что забили. Наверное, это немножко поможет. Хотели посмотреть варианты, поэтому выпустили Кузнецова вместе с Гусевым и Кучеровым: как Овечкин играет с Анисимовым, а также эту тройку.

Видел эпизод с Овечкиным и Дадоновым. Стоит ли его вратарём попробовать? Нет, не надо.

Малкин не забил — ничего страшного. Забьёт самую решающую. Я же говорю: мы строим команду. Всё придёт.

Формат? Есть турнир, есть регламент, по которому мы идём. Не надо никого опускать и вести себя некрасиво», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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