Вратарь Италии: не хотел, чтобы Овечкин мне забил, ему немного повезло

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард поделился точкой зрения по поводу гола нападающего сборной России Александра Овечкина. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли соперника со счётом 10:0.



«Гол Овечкина? Я этого не хотел. Знал, что он ещё не забивал, а сегодня забил. Я немного зацепил шайбу, думаю, ему немного повезло. Он забивает по 50 голов за сезон, я счастлив за него», — передаёт слова Бернарда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на первое место в группе В, набрав 12 очков в четырёх матчах. Такое же количество очков у сборной Швейцарии, но российская команда на первом месте за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных шайб. Команды встретятся друг с другом 19 мая.