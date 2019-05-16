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Вратарь Италии: не хотел, чтобы Овечкин мне забил, ему немного повезло

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь Италии: не хотел, чтобы Овечкин мне забил, ему немного повезло
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард поделился точкой зрения по поводу гола нападающего сборной России Александра Овечкина. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли соперника со счётом 10:0.

«Гол Овечкина? Я этого не хотел. Знал, что он ещё не забивал, а сегодня забил. Я немного зацепил шайбу, думаю, ему немного повезло. Он забивает по 50 голов за сезон, я счастлив за него», — передаёт слова Бернарда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на первое место в группе В, набрав 12 очков в четырёх матчах. Такое же количество очков у сборной Швейцарии, но российская команда на первом месте за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных шайб. Команды встретятся друг с другом 19 мая.

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