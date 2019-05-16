Капитан «Сент-Луиса» Пьетранджело: разные правила для разных команд

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ, 1-2). Победным оказался гол защитника «акул» Эрика Карлссона на 66-й минуте встречи. Перед этим арбитры не зафиксировали пас рукой.

«Соперник уже снял вратаря и выпустил на лёд шестого хоккеиста. Бывают эпизоды, когда ты хочешь сыграть тонко и умно, но всё решают миллиметры, и шайба летит не так, как тебе нужно.

Я не получил никакого объяснения по голу в овертайме. Видимо, для разных команд установлены разные правила. Уверен, что они (главные арбитры Марк Жоанетт и Дэн О'Рурк. — Прим. «Чемпионата») сегодня будут плохо спать. Это всё, что я могу вам сказать по этому поводу», — цитирует Пьетранджело Sportsnet.