«Металлург» определился с расписанием подготовки к сезону-2019/20

Тренерский штаб «Металлурга» определился с планом подготовки команды к сезону-2019/20, сообщается на официальном сайте магнитогорского клуба.

13 июля хоккеисты соберутся в Магнитогорске для прохождения медицинских тестов. С 16 июля команда будет тренироваться в Магнитогорске. 24 июля «Металлург» отправится в немецкий Гармиш-Партенкирхен, где сыграет два контрольных матча с «Витязем».

С 6 августа сборы продолжатся в Магнитогорске. С 10 по 13 августа «Металлург» примет участие в традиционном предсезонном турнире за Кубок губернатора Челябинской области. Соперниками станут «Трактор», «Северсталь» и «Куньлунь Ред Стар».

По завершении турнира игроки вернутся в Магнитогорск и продолжат тренировки. Игровую часть предсезонки хоккеисты завершат в Магнитогорске, где с 22 по 25 августа примут участие в традиционном мемориале Ромазана, на котором также выступят «Трактор», «Куньлунь» и «Сибирь».