Задоров — о сборной России: такой состав собрался, что грех не поехать

Защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров объяснил, почему мгновенно согласился приехать в расположение национальной команды.

«Сперва было непонятно, попадём ли мы с «Колорадо» в плей-офф. Я и мой агент в НХЛ Дэн Мильштейн общались с Романом Борисовичем Ротенбергом (глава штаба сборной России – Прим. «Чемпионата»). Мы сказали, что если не будет травм, то сборная может рассчитывать на меня. В итоге сразу после вылета «Колорадо» из плей-офф я отправился в сборную.

Отправился без раздумий. Я был готов и хотел поехать в сборную. Я вообще хотел приехать в последние два года, но мешали травмы. Сейчас же у сборной собрался такой состав, что грех не поехать", — сказал Задоров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.