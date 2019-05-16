Яковлев: Мактавиш готов работать в условиях жёсткого потолка зарплат

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал назначение на пост канадского специалиста Крэйга Мактавиша.



«Для нашего клуба крайне важным оказалось то, что Крэйг разделяет стратегию, основанную на широком привлечении собственных воспитанников. Он хорошо знает многих молодых игроков из системы «Локомотива» и поможет им сделать новый шаг в карьере. При этом Крэйг готов успешно работать в условиях жёсткого потолка зарплат, который «Локомотив», как известно, никогда не превышает. Считаю, что наши переговоры прошли в конструктивном ключе и новый главный тренер, благодаря огромному опыту и знаниям, при поддержке всей клубной системы «Локомотива», способен вывести команду на более высокий уровень», — цитирует Яковлева официальный сайт клуба.

Новым главным тренером «Локомотива» стал канадец Мактавиш