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Нюландер догнал Кучерова в списке бомбардиров чемпионата мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нюландер догнал Кучерова в списке бомбардиров чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал два очка в матче ЧМ-2019 с командой Австрии (9:1). Таким образом, на счету форварда теперь 10 (3+7) баллов, он догнал в списке лучших бомбардиров турнира россиянина Никиту Кучерова.

Подопечные Рикарда Грёнборга забросили за первые 15 минут сразу пять шайб, авторами которых стали Габриэль Ландеског, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон и Марио Кемпе. Во втором периоде шведы забили ещё дважды усилиями Денниса Расмуссена и Элиаса Линдхольма. В третьем периоде у Швеции отличились Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петерссон, у Австрии гол на счету Михаэля Раффля.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Швеция разгромила Австрию на ЧМ-2019, забросив девять шайб
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