Фролик: поворотным моментом с Латвией стало пятиминутное большинство

Нападающий сборной Чехии Михаэль Фролик подвёл итоги встречи с Латвией (6:3).



«Мы сами отдали латвийцам инициативу в первом периоде, они забили «пять на три», второй гол тоже был в большинстве. Против таких команд как раз таки не хочешь пропускать два быстрых гола. Период сложился тяжело, но в раздевалке мы поговорили о том, что у нас ещё есть 40 минут. Поворотным моментом стало наше пятиминутное большинство, мы забили первый гол. Сильно обрадовались, трибуны тоже ликовали, и мы забили пару быстрых голов и перевернули игру. Это важные три очка для нас.



Было много стычек? Против Латвии непросто играть, у неё хороший тренер, и они выкладываются на 100% — играют без прокатов, хорошо катаются, жёстко действуют в обороне. Но мы продолжали играть в свой хоккей, это стало ключевым», — передаёт слова Фролика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Латвия вела 2:0 и готовила сенсацию. Всё изменило удаление до конца игры Боб Хартли был очень зол. Чехи почувствовали вкус крови и стали забивать ещё и ещё.