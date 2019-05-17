Фролик: поворотным моментом с Латвией стало пятиминутное большинство

Нападающий сборной Чехии Михаэль Фролик подвёл итоги встречи с Латвией (6:3).
«Мы сами отдали латвийцам инициативу в первом периоде, они забили «пять на три», второй гол тоже был в большинстве. Против таких команд как раз таки не хочешь пропускать два быстрых гола. Период сложился тяжело, но в раздевалке мы поговорили о том, что у нас ещё есть 40 минут. Поворотным моментом стало наше пятиминутное большинство, мы забили первый гол. Сильно обрадовались, трибуны тоже ликовали, и мы забили пару быстрых голов и перевернули игру. Это важные три очка для нас.
Было много стычек? Против Латвии непросто играть, у неё хороший тренер, и они выкладываются на 100% — играют без прокатов, хорошо катаются, жёстко действуют в обороне. Но мы продолжали играть в свой хоккей, это стало ключевым», — передаёт слова Фролика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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