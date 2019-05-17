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Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги встречи с Чехией (3:6) на ЧМ-2019.

«Мы понимали, что не сможем забить много чехам, но в первом периоде здорово сработало наше большинство, и мы повели 2:0. Все перевернулось в начале второго периода, когда соперник получил пять минут большинства. У них слишком большая огневая мощь, они забили несколько голов, перехватили инициативу и заслуженно победили. Мы понимаем, какова ситуация в группе, у нас нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян, обыгрывать шведов», — приводит слова Хартли «РИА Новости».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Латвия вела 2:0 и готовила сенсацию. Всё изменило удаление до конца игры
Боб Хартли был очень зол. Чехи почувствовали вкус крови и стали забивать ещё и ещё.
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