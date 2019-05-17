Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги встречи с Чехией (3:6) на ЧМ-2019.
«Мы понимали, что не сможем забить много чехам, но в первом периоде здорово сработало наше большинство, и мы повели 2:0. Все перевернулось в начале второго периода, когда соперник получил пять минут большинства. У них слишком большая огневая мощь, они забили несколько голов, перехватили инициативу и заслуженно победили. Мы понимаем, какова ситуация в группе, у нас нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян, обыгрывать шведов», — приводит слова Хартли «РИА Новости».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 17 мая 2019
-
02:08
-
01:00
-
00:56
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:07
- 16 мая 2019
-
23:48
-
23:42
-
23:29
-
22:20
-
21:53
-
21:11
-
20:45
-
20:36
-
20:16
-
19:57
-
19:53
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:00
-
17:58
-
17:43
-
16:38
-
16:26
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
12:11
-
11:00
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
07:00