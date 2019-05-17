Туукка Раск сравнялся с Евгением Набоковым по матчам на ноль в Кубке Стэнли

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» переиграл «Каролину Харрикейнз» — 4:0 (4-0 в серии). «Мишки» пробились в финал плей-офф.

Вратарь «Бостона» Туукка Раск отразил 24 броска и оформил второй шат-аут в нынешнем плей-офф. Всего за карьеру в кубковых матчах финский голкипер в седьмой раз оставил ворота в неприкосновенности. Это третий результат в истории НХЛ среди европейских вратарей. Столько же матчей на ноль в активе Евгения Набокова. Континентальный рекорд принадлежит Доминику Гашеку (14), второе место занимает Хенрик Лундквист (10). Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродо (24).

Ранее в этом плей-офф 32-летний Раск вышел на второе место в истории «Бостона» по шат-аутам в плей-офф.

Главный тренер «Бостона»: Раск провёл выдающийся матч. Горжусь им