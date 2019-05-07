Главный тренер «Бостона»: Раск провёл выдающийся матч. Горжусь им

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0, 4-2).

«Мне говорили, что мы играем в гостях, что нам придётся здесь очень туго. Но мы хотели, чтобы тяжело было им. Мы хотели играть агрессивно, чтобы они поняли, что мы приехали сюда играть на победу. Думаю, у нас это хорошо получилось.

Раск вновь провёл выдающийся матч. Ты ждёшь от своего вратаря, что он сыграет так, как надо. И вполне очевидно, что это он сегодня и сделал. Он, конечно, заслуживает всех почестей и похвал. Я им горжусь", — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в нынешнем плей-офф забил Дэвид Бэйкс. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.

Крейчи: «Бостону» не нужны герои