Спецца: стёр все сомнения, хочу продолжать карьеру или нет

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Спецца признался, что не намерен завершать карьеру.

«Я стёр все сомнения о том, хочу ли продолжать карьеру. Я до сих пор испытываю страсть к хоккею. Собираюсь играть и в следующем сезоне. После того как я несколько раз оказывался в запасе, хочу попасть в команду, которой буду нужен. Наверное, это самый важный критерий. Не вижу причин заканчивать только потому, что у меня трудный период. Игра в плей-офф подтвердила, что я по-прежнему могу внести свой вклад. Также физически я чувствую себя хорошо», – цитирует Спеццу The Athletic.

В этом сезоне Спецца набрал 27 (8+19) очков при показателе полезности «-13» в 76 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Джейсон провёл 11 игр и отметился 5 (3+2) баллами при полезности «-1».