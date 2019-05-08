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Монтгомери: «Даллас» стал намного сильнее после этого плей-офф

Монтгомери: «Даллас» стал намного сильнее после этого плей-офф
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери после поражения в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (3-4) прокомментировал игру финского форварда Роопе Хинтца в заключительном матче противостояния, а также подвёл итоги сезона.

«Невероятный матч в исполнении Хинтца. Я думаю, он был нашим лучшим форвардом сегодня. После того как он получил болезненный ушиб в предыдущем поединке и покидал раздевалку в ортопедическом ботинке, он не только создавал остроту в атаке, но и всё так же неистово отрабатывал в обороне!

Этот кубковый поход принёс нам немало пользы и уверенности в себе. Для многих ребят это был первый подобный опыт, но они нашли в себе внутренние ресурсы и заиграли даже лучше, чем в регулярном чемпионате. Именно поэтому я уверен: после этого плей-офф наша команда стала намного сильнее», — цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

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