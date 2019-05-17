Форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер хочет сыграть за Швейцарию на ЧМ-2019

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Нино Нидеррайтер надеется принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швейцарии, сообщает пресс-служба национальной хоккейной федерации. Отмечается, что в случае согласия от клуба Нидеррайтер может прилететь в Словакию 20 мая.
26-летний форвард в минувшем регулярном сезоне забросил 23 шайбы и сделал 30 результативных передач в 76 матчах (по ходу сезона пополнил состав «ураганов» в результате обмена с «Миннесотой Уайлд»). В плей-офф Нидеррайтер отметился 4 (1+3) очками в 15 матчах. Его команда сегодня, 17 мая, завершила борьбу за Кубок Стэнли, проиграв «Бостон Брюинз» (0-4).
Сборная Швейцарии играет в одной группе с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией и уже практически обеспечила себе выход в четвертьфинал.
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