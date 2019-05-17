Кузнецов — о выходных днях после 10:0 с Италией: если ты дебил, то это расслабит

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от матча с Латвией на чемпионате мира 2019 года.
«Как провели выходной? Положительно. Побольше бы выходных хотелось, конечно. Но чемпионат сложный, много игр. Поэтому такие дни очень нужны. Посмотрим, как будет. Игра с чехами показала, что хоккей совсем другой, темп другой. Цена ошибки сразу возрастает. Наверное, хочется побольше таких игр.
Смотрел ли матчи Латвии? Я свой хоккей-то не смотрю, а вы хотите, чтобы я ещё чужой хоккей смотрел? Нет, спасибо. Хоккея достаточно в моей жизни. Не расслабят ли два выходных после 10:0 с Италией? Если ты дебил, то тебя расслабит, а если ты умный человек, то ничего не расслабит. Просто мне посерьёзнее сказали относиться к интервью.
Пробовали меня с другими партнёрами? Приятно было, но тренеры, как я понял, пробовали разные сочетания. Мало ли, что бывает. Травма или ещё что-то. Меня любые партнёры устраивают. Конечно, хочется играть больше, но нужно понимать, что в сборной такого не бывает, чтобы нападающие больше 20 минут играли», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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