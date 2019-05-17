И. Воробьёв: с Латвией будет ожесточённый матч? Читали интервью, знаем об этом

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал интервью главного тренера и игроков сборной Латвии, которые заявили, что для них предстоящий матч является последним шансом на попадание в плей-офф.

«Чувствуем ли, что с Латвией будет ожесточённый матч? Мы читали интервью. Но, на самом деле, вчера матч тоже был ожесточённым. Как последний. Знаем об этом. Хартли говорил, что как-то ходили вместе на ужин? На ужин? Такого не было. На Матче звёзд в Казани было совместное мероприятие», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию